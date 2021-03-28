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دولار السوق السوداء ثابت بالارتفاع... ولا حل للأزمة

28 - مارس - 2021
الدولار

الدولار

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تراوح سعر صرف دولار السوق السوداء صباح اليوم بين 12500 ليرة ‏لبنانية للبيع، و12600 ليرة للشراء‎.‎ ويشهد لبنان أزمة اقتصادية خطيرة انعكست انهياراً في قيمة العملة ‏المحلية مقابل الدولار الأميركي.‏

وفي حين لا يزال سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار ‏ثابتاً عند 1507 ليرة للدولار، فإنّ سعر العملة الخضراء في السوق ‏السوداء لامس الأسبوع الماضي عتبة 15 ألف ليرة، أي عشرة أضعاف ‏السعر الرسمي، قبل أن ينخفض هذا الأسبوع إلى حوالى 11 ألف ليرة.‏

وشهد لبنان في تشرين الأول/أكتوبر 2019 انتفاضة شعبية عارمة ‏استمرت أشهراً للمطالبة بتغيير الطبقة السياسية بأكملها بسبب الفساد ‏والعجز عن حلّ الأزمات المزمنة في البلاد.‏

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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