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دولار السوق السوداء ثابت.. فكم بلغ؟

17 - فبراير - 2022
الدولار

الدولار

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سجل دولار السوق السوداء استقراراً إضافيا إذ تراوح ما بين الـ20975 ليرة لبنانية للشراء و20925 ليرة لبنانية للبيع.

وكانت وكالة التصنيف الدوليّة “موديز” قد أعلنت سابقاً أنّ ‏‏“قرار مصرف لبنان الأخير، القاضي ببيع الدولار الطازج ‏على سعر منصة صيرفة، لن يحقّق استقراراً طويل الأمد في ‏سعر الصرف، ولن يغيّر كثيراً في مستويات التضخّم، وذلك ‏في ظلّ غياب اتفّاق تمويل مع صندوق النقد الدولي مشروط ‏بإعادة هيكلة شاملة للدين”.‏

ووصف البنك الدولي أزمة لبنان بأنها واحدة من أسوأ أزمات ‏الكساد في تاريخ العالم. وجرى تجميد معظم أموال المودعين ‏بالدولار الأمريكي منذ أكتوبر تشرين الأول 2019، وخلال ‏هذه الفترة فقدت الليرة ما يزيد على 90 بالمئة من قيمتها.‏

في هذا المجال، لا يزال سعر الصرف الرسمي الذي يطبق ‏في المعاملات الحكومية وبينها التعريفات الجمركية نحو ‏‏1500 ليرة للدولار.‏

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