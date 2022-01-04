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دولار السوق السوداء "جنون".. هل وصل إلى الـ30 ألف؟

4 - يناير - 2022
الدولار

الدولار

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سجل دولار السوق السوداء اليوم الثلاثاء ارتفاعاً جنونياً إذ تراوح ما بين الـ29600 ليرة لبنانية للشراء و29500 ليرك لبنانية للبيع.

يذكر أنه في كانون الأول الماضي، أعلن مصرف لبنان المركزي، عن سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.

وتعرض لبنان خلال عام 2021 لأزمات اقتصادية عديدة، صنفت على أنها الأسوأ في العالم طبقا للبنك الدولى.

ويشهد لبنان تظاهرات وفوضى اقتصادية اجتماعية مقلقة، وذلك نتيجة اختلال العمل في عدد من المرافق والقطاعات التي تعتمد على الاستيراد، علاوة على اختلال أو تعطل عملية توزيع الاحتياجات الأساسية الغذائية والطبية والمحروقات.

ودخل لبنان العام الرابع من أزمة اقتصادية خانقة بدأت في 2019 عندما انهار النظام المالي تحت وطأة دين عام ضخم.

وتسبب الانهيار في فقدان الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها، وتجميد ودائع المدخرين في النظام المصرفي الذي أصيب بالشلل.

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