دولار السوق السوداء "جن جنونه" أمام الليرة!

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء أمام الليرة اللبنانية، ارتفاعاً جنونياً ومفاجئاً بعد ظهر (السبت 15-7-2023).

وحتى الساعة بلغ سعر صرف الدولار ما بين 97,500 و 98,500 بعد أن تراوح صباحاً، ما بين 91,200 و91,500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ويعاني سعر صرف الليرة أمام الدولار من تقلبات حادة مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، الذي أكد في تصريحات صحفية أنه لن يسعى إلى ولاية جديدة بمجرد انتهاء ولايته الحالية.

ولا يوجد إجماع حتى الآن حول بديل لسلامة، الذي احتفظ بمنصبه لثلاثة عقود ويحظى بدعمٍ من بعض أقوى سياسيي لبنان.

ويخضع سلامة لتحقيقات قضائية في عدد من الدول الأوروبية بشبهتَي غسل أموال واختلاس.

وكان الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة قد حذر في حديث لصوت بيروت انترناشونال أنه في حال اذا لم تقدم الحكومة على تطبيق الإصلاحات والإجراءات اللازمة و لم توقع على اتفاق مع صندوق النقد الدولي فمن المتوقع ان يعاود سعر صرف الدولار ( بعنف)، ولا يمكن لأحد حينها ان يتكهن حول مصير سعر الصرف لأن العامل السياسي هو الطاغي في هذه اللعبة اكثر من العامل الاقتصادي.