الثلاثاء 28 صفر 1443 ﻫ - 5 أكتوبر 2021 |
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دولار السوق السوداء “طالع” والوضع “نازل”

منذ 46 دقيقة
سعر صرف الدولار في السوق السوداء مازال يسجل ارتفاعا

سعر صرف الدولار في السوق السوداء مازال يسجل ارتفاعا

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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الثلاثاء، ما بين 17550 17650 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن أقفل مساء أمس الاثنين ما بين 17400 و17500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.

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