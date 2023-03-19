دولار السوق السوداء "طاير" مساء الأحد!

واصل الدولار مسيرته التصاعدية أمام الليرة اللبنانية، حيث سجل مستوى قياسياً جديداً مساء (الأحد 19-3-2023)، في ظل عجز حكومي عن القيام بأي إصلاحات اقتصادية عملية.

وسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، مساء اليوم ما بين 112500 و113000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

يشار إلى أن المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر كان قد حذر في وقت سابق من أن الوضع الحالي يعد من أصعب الأزمات الاقتصادية في لبنان، مؤكداً أن الحل يبدأ بالسياسة وينتهي بالاقتصاد.

وأضاف أن لبنان يحتاج خطة تعاف اقتصادية صحيحة تنعش البلد وتخرجه من أزمته الحالية، مؤكدا أن العملة اللبنانية تتدهور بشكل هستيري، حيث ارتفع سعر الدولار خلال العام الحالي من شهر لآخر بنحو 100%، بينما ارتفع خلال العام الماضي بأكمله 35%.

سعر الدولار الرسمي

وفي فبراير/ شباط 2023 عدل البنك المركزي اللبناني سعر صرف الدولار ليتناسب مع الدولار الجمركي ليصبح السعر الرسمي للحكومة عند 15 ألف ليرة مقابل الدولار.