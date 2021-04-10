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دولار السوق السوداء على عتبة الـ13 ألف ليرة.. كم بلغ صباح اليوم؟

10 - أبريل - 2021
الدولار

الدولار

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سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم السبت 12650 ليرة للبيع و 12750 ليرة للشراء.

ويمر لبنان بأخطر مفترق طرق في تاريخه، إذ يواجه سيناريو كارثيا يتلخص في نفاد الاحتياطيات الأجنبية.

ارتفاع سعر صرف الدولار يترافق مع تفاقم أزمة السيولة التي تفاقمها جائحة كورونا، تزامناً مع الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر، في غضون ذلك، يعاني المواطنون الأمرّين مع تآكّل قدراتهم الشرائية نتيجة استشراء البطالة وخسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها خلال هذه الأزمة، فيما تلعب الاحتكارات دوراً كبيراً في غلاء المعيشة.

يشار إلى أن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني كان قد حذر من أن الاحتياطيات الأجنبية المتبقية للدعم ستنفد بنهاية أيار المقبل، ما لم يتم تقليص الدعم.

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