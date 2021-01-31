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دولار السوق السوداء على عتبة الـ9000... لبنان بحاجة إلى مساعدة

31 - يناير - 2021
الدولار

الدولار

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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الأحد، ما بين 8850 و8900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

إلى ذلك، أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليومي السبت والاحد في 30 و31/1/2021 حصرا، وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار ‏وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل ‏التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.‏

ودفعت هذه الأزمة مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 ‏أكتوبر احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل ‏في إدارة الأزمات المتلاحقة.‏

وأوردت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير نشرته الإثنين أن الأزمة ‏الاقتصادية الراهنة “غير مسبوقة في تاريخ البلاد”، منبّهة إلى أن “لبنان ‏يحتاج إلى مساعدات خارجية ملحّة لتفادي أسوأ العواقب الاجتماعية”.‏

وتخلّف لبنان في مارس عن تسديد ديونه الخارجية، للمرة الأولى في ‏تاريخه. وأقرّت الحكومة نهاية أبريل خطة اصلاح اقتصادية، طلب لبنان ‏على أساسها مساعدة من صندوق النقد الدولي. ويعقد مسؤولون من ‏الطرفين اجتماعات متلاحقة منذ الشهر الماضي.‏

وللحصول “على تمويل جديد” وتجنب الأسوأ، يتوجّب على لبنان، وفق ‏التقرير، “تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشكل عاجل” إذ ‏يمكن للمساعدة التي يقدمها أن تمهّد الطريق أمام مساعدات من جهات ‏مانحة أخرى. ‏

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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