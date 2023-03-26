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دولار السوق السوداء على معدله المرتفع

منذ دقيقتين
الدولار- رويترز

الدولار- رويترز

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يستمرّ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء على معدّله المرتفع.

وبلغ سعر الدولار في سوق الصرّافين اليوم الأحد 26/3/2023 108000 ليرة مبيع و107500 ليرة شراء.

وفي هذا المجال، أكدت الخبيرة الاقتصادية والمالية ليال منصور، أنّ الوضع المالي متفلّت، فيما تدخّلات المصرف المركزيّ تهدف إلى ضبط انهيار سعر الليرة، لكنّها موقتة ولا تُصنَّف سياسة نقديّة.

ورداً على سؤال عن إقدام “المركزيّ” على طباعة الليرة مقابل رفع سعر “صيرفة”، أوضحت منصور في حديث إذاعي، أنّ كل ما يحصل هو ترقيع لتمرير الأزمة بأقلّ ضرر ممكن، مشيرةً إلى أنّ التدخّل المستمرّ لمصرف لبنان خفّف من وتيرة ارتفاع سعر الدولار، لكنّ المصرف ليس قادراً سوى على طباعة الأموال.

وأكدت منصور “اننا وصلنا إلى مرحلة لا يمكن فيها إحياء قيمة العملة الوطنيّة، لذا يجب الاستغناء عنها إمّا باعتماد عملة جديدة من خلال مجلس النقد أو بالتداول بعملة أجنبيّة أي الدولار”، معتبرةً أنّ أيّ حلول اقتصادية نقدية تعوّل على الثقة بالليرة ستكون حكمًا فاشلة، لأنّه مهما حصل لن تعود الثقة بالعملة الوطنية.

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