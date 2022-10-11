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دولار السوق السوداء على معدله المرتفع... فكم بلغ؟

منذ 31 دقيقة
الدولار

الدولار

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يستمرّ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء على معدّله المرتفع.

وبلغ سعر صرف الدولار صباح اليوم الثلاثاء 11\10\2022 39700 ليرة لبنانية للشراء و39650 ليرة لبنانية للبيع.

وكان أعلن وزير المالية، يوسف خليل، أن البنك المركزي سيستخدم سعر صرف قدره 15 ألف ليرة مقابل الدولار بدلا من 1507، واصفا ذلك بأنها خطوة نحو توحيد سعر الصرف في البلاد، بحسب تصريحاته لوكالة رويترز.

وأضاف الوزير أنه سيبدأ تطبيق هذا القرار بدءا من نهاية أكتوبر.

وتطبق السلطات اللبنانية سعر صرف رسمي مقداره 1507 ليرات مقابل الدولار منذ 1997.لكن الليرة تراجعت بأكثر من 95 بالمئة من السعر الرسمي منذ سقط لبنان في خضم أزمة مالية قبل ثلاث سنوات، ويجري تداولها حاليا عند حوالي 38 ألفا للدولار في السوق السوداء.

وأثار هذا البيان بلبلة في الأسواق اللبنانية ما أدى إلى إعادة إصدار سلسلة بيانات توضيحية حول هذا الموضوع.

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