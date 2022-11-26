السبت 2 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 26 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دولار السوق السوداء على معدله المرتفع

منذ ساعة واحدة
الدولار

الدولار

A A A
طباعة المقال

لا يزال سعر صرف الدولار في السوق السوداء على معدّله المرتفع متخطّياً الـ 40 ألف ليرة لبنانيّة.

وبلغ سعر الدولار في سوق الصرّافين اليوم السبت 40400 ليرة مبيع و40300 ليرة شراء.

في السياق، أكد حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أن المصرف “سيتبنى سعر صرف 15 ألف ليرة للدولار الواحد اعتبارا من الأول من فبراير 2023، ضمن عملية لتوحيد نظام سعر الصرف المتعدد في البلاد”.

وقال في مقابلة خاصة مع قناة “الحرة” إن “مصرف لبنان المركزي سيكون لديه سعران فقط، هما 15 ألف ليرة، وسعر آخر حددته منصة “صيرفة” التابعة للمصرف، والذي استقر عند نحو 30 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد، يوم الاثنين”.

وأشار سلامة إلى البدء بـ “مرحلة جديدة سيتم فيها توحيد أسعار الصرف”، مؤكدا أنه “لا علاقة لنا بصرافي العملة في السوق السوداء”.

وبشأن تمكن المواطنين من سحب أموالهم من البنوك، قال سلامه: “نضخ يوميا 8 ملايين دولار ليتمكن الناس من سحب أموالهم”.

وعن التجاوزات، فإن سلامة أكد لـ “الحرة” أن :القوانين تمنعني من الحديث عن أي تجاوزات اطلعت عليها”.

وقال سلامة إن مصرف لبنان، خلال السنوات الثلاث الماضية، كان أمام خيارين أحدهما ” ألا يفعل شيئا”، أما الثاني فهو “إدارة الأزمة”، وهو خيار “صعب” تم تبنيه.

    المزيد من أخبار لبنان

    جورج عقيص
    عقيص يدق ناقوس الخطر: الشعب الجائع لن يرحمنا وكذلك التاريخ
    توقعات الطقس في لبنان
    متى ينكفئ المنخفض الجوي؟
    المحلل السياسي وجدي العريضي
    وجدي العريضي: الاستحقاق الرئاسي "وليد" اي لحظة اقليمية وقائد الجيش الاوفر حظاً دولياً

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    كأس العالم قطر ٢٢
    فيديو لمشجع أمريكي يكشف الحقائق.. "هذا ما شاهدته في قطر"
    فرقة ميّاس
    بالفيديو: ميّاس تشعل تيك توك على أنغام "توكو تاكا"
    دار القضاء العالي في مصر
    فضحية مدوية.. فيديو "جنسي" لمسؤول رياضي مصري والقضاء يتحرك