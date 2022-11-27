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متخطّياً الـ 40 ألف ليرة.. الدولار على مستوياته المرتفعة

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 27 - نوفمبر - 2022 11:10 صباحًا
الدولار والليرة اللبنانية

الدولار والليرة اللبنانية

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سجّل صباح اليوم الأحد 27\11\2022، الدولار في سوق الصرّافين، 40400 ليرة لبنانية للشراء 40300 ليرة لبنانية للمبيع.

في حين لا يزال سعر صرف الدولار في السوق السوداء على معدّله المرتفع متخطّياً الـ 40 ألف ليرة لبنانيّة.

وفي السياق، أكد حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أن المصرف “سيتبنى سعر صرف 15 ألف ليرة للدولار الواحد اعتبارا من الأول من فبراير 2023، ضمن عملية لتوحيد نظام سعر الصرف المتعدد في البلاد”.

وقال في مقابلة خاصة مع قناة “الحرة” إن “مصرف لبنان المركزي سيكون لديه سعران فقط، هما 15 ألف ليرة، وسعر آخر حددته منصة “صيرفة” التابعة للمصرف، والذي استقر عند نحو 30 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد، يوم الاثنين”.

وأشار سلامة إلى البدء بـ “مرحلة جديدة سيتم فيها توحيد أسعار الصرف”، مؤكدا أنه “لا علاقة لنا بصرافي العملة في السوق السوداء”.

وبشأن تمكن المواطنين من سحب أموالهم من البنوك، قال سلامه: “نضخ يوميا 8 ملايين دولار ليتمكن الناس من سحب أموالهم”.

وعن التجاوزات، فإن سلامة أكد لـ “الحرة” أن :القوانين تمنعني من الحديث عن أي تجاوزات اطلعت عليها.

وقال سلامة إن مصرف لبنان، خلال السنوات الثلاث الماضية، كان أمام خيارين أحدهما “ألا يفعل شيئا”، أما الثاني فهو “إدارة الأزمة”، وهو خيار “صعب” تم تبنيه.

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