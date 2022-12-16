دولار السوق السوداء على معدله المرتفع

يواصل سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ارتفاعه.

وبلغ سعر الدولار في سوق الصرّافين اليوم الجمعة 16/12/2022 43500 ليرة مبيع و43400 ليرة شراء.

وكان أشار الخبير الاقتصادي محمود جباعي أشار في حديث لـ”صوت بيروت انترناشونال” إلى أن استمرار الفراغ الرئاسي والحكومي يؤدي الى المزيد من اضاعة الوقت لوضع الحلول.

وأشار الى ان واقع الاقتصاد اللبناني اصبح مختلف عما كان عليه قبل 17 تشرين 2019، لافتاً الى أن كمية الاقتصاد النقدي الموجودة في البلد كبيرة جداً وهي التي تحرك الاسواق، وهذا ما يفسر بأن الاقتصاد ما زال يعمل فمعظم الهيئات الاقتصادية والتجار والمؤسسات ما زالوا يمارسون اعمالهم من بيع وشراء.