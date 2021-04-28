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دولار السوق السوداء… كم بلغ صباح اليوم؟

28 - أبريل - 2021
الدولار

الدولار

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يتم التداول صباح اليوم الأربعاء بتسعيرة للدولار في السوق السوداء تتراوح ما بين 12670 – 12720 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، بعدما سجل صباح أمس ما بين 12400 و12450 ليرة لبنانية للدولار الواحد، ليعود ويسجّل مساء ما بين 12700 و12800 ليرة لبنانية للدولار الواحد .

ارتفاع سعر صرف الدولار وأزمة السيولة، اضافة الى الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر وغيرها من الازمات، يدفع ثمنها المواطنون الذين يعانون الأمرّين مع تآكّل قدراتهم الشرائية نتيجة استشراء البطالة وخسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها خلال هذه الأزمة، فيما تلعب الاحتكارات دوراً كبيراً في غلاء المعيشة.

فارتفاع سعر صرف الدولار يترافق مع ارتفاع اسعار المواد الغذائية وفقدان المواد المدعومة من الاسواق والتلاعب بها، بالإضافة إلى الاوضاع الأمنية المتدهورة وانتشار السرقة وانعدام الامان في ظل غياب تام للسلطة.

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