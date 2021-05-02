الأحد 20 رمضان 1442 ﻫ - 2 مايو 2021 |
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دولار السوق السوداء… كم بلغ صباح اليوم؟

منذ 51 دقيقة
الدولار

الدولار

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بلغ سعر الصرف الدولار في السوق السوداء اليوم 12250 ليرة لبنانية للشراء و12300 ليرة لبنانية للمبيع مقابل الدولار الواحد، في حين أقفل مساء على 12200 للشراء و12250 للمبيع.

ارتفاع سعر صرف الدولار وأزمة السيولة، اضافة الى الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر وغيرها من الازمات، يدفع ثمنها المواطنون الذين يعانون الأمرّين مع تآكّل قدراتهم الشرائية نتيجة استشراء البطالة وخسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها خلال هذه الأزمة، فيما تلعب الاحتكارات دوراً كبيراً في غلاء المعيشة.

فارتفاع سعر صرف الدولار يترافق مع ارتفاع اسعار المواد الغذائية وفقدان المواد المدعومة من الاسواق والتلاعب بها، بالإضافة إلى الاوضاع الأمنية المتدهورة وانتشار السرقة وانعدام الامان في ظل غياب تام للسلطة.

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