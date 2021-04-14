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دولار السوق السوداء… كم بلغ صباح اليوم؟

منذ 11 ساعة
آخر تحديث: 14 - أبريل - 2021 11:37 صباحًا
الدولار

الدولار

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يتم التداول في “السوق السوداء” بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 12350 ليرة للشراء و12400ليرة لبنانية للمبيع لكل دولار أميركي.

ارتفاع سعر صرف الدولار وأزمة السيولة، اضافة الى الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر وغيرها من الازمات، يدفع ثمنها المواطنون الذين يعانون الأمرّين مع تآكّل قدراتهم الشرائية نتيجة استشراء البطالة وخسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها خلال هذه الأزمة، فيما تلعب الاحتكارات دوراً كبيراً في غلاء المعيشة.

فارتفاع سعر صرف الدولار يترافق مع ارتفاع اسعار المواد الغذائية وفقدان المواد المدعومة من الاسواق والتلاعب بها، بالإضافة إلى الاوضاع الأمنية المتدهورة وانتشار السرقة وانعدام الامان في ظل غياب تام للسلطة.

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