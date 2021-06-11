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دولار السوق السوداء متمسك بعتبة الـ15 ألف.. والليرة في مرحلة جديدة!

منذ ساعتين
آخر تحديث: 11 - يونيو - 2021 10:00 مساءً
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الجمعة، ما بين 14900 و 15000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، فيما كان قد تجاوز خلال اليوم عتبة الـ15 ألف ليرة لبنانية إذ سجّل 15150 ليرة للدولار الواحد.

يشار إلى أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه كان قد أعلن في بيان له أمس أن:“البنك المركزي سيقوم بعمليات بيع للدولار الامريكي للمصارف المشاركة على منصة “Sayrafa” بسعر 12,000 ليرة للدولار الواحد. على أن تبيعها المصارف بسعر 12,120 ليرة للدولار الواحد”.

في السياق يؤكد الخبير الاقتصادي باتريك مارديني أن “سعر صرف الليرة دخل مرحلة جديدة وهي التي ستحدد اتجاه الدولار”، مشيراً إلى أن “المرحلة هي مرحلة الاحتياطي”.

مارديني لفت في حديث عبر قناة “الجديد” إلى أنه “كلما انخفض الاحتياطي الالزامي، كلما ارتفع سعر الدولار في المقابل وتدهورت الليرة”.

مضيفاً أن: “سبب ارتفاع سعر الدولار هو طلب الحكومة من مصرف لبنان تنزيل الاحتياطي الالزامي واستخدامه لتمويل المحروقات الخاصة بكهرباء لبنان. واليوم، أي نفقات عامة (شراء محروقات – دعم) تستخدم دولارات المصرف المركزي وأي انحدار باحتياطي العملات الأجنبية من الآن وصاعداً سيؤدي إلى ارتفاع الدولار حُكماً”.

وفعلياً، فإن الليرة ليس لديها تغطية، كما أن اللبناني فقد ثقته بها. وبحسب مارديني، فإنّ “الشعب يدفع ثمن اعتماد النفقات العامة على دولارات المصرف المركزي”.

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