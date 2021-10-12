الثلاثاء 6 ربيع الأول 1443 ﻫ - 12 أكتوبر 2021 |
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دولار السوق السوداء مثابر بالارتفاع

منذ ساعة واحدة
سعر صرف الدولار في السوق السوداء مازال يسجل ارتفاعا

سعر صرف الدولار في السوق السوداء مازال يسجل ارتفاعا

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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الثلاثاء ما بين 19400 و19500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن أقفل مساء أمس الاثنين، ما بين 19300 و19400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.

ويئن لبنان تحت وطأة أزمة مالية طاحنة منذ أواخر 2019، ومنذ ذلك الحين، فقدت العملة المحلية نحو 90% من قيمتها وزادت نسبة الفقر وأصيب النظام المصرفي بحالة من الشلل.

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