دولار السوق السوداء مثابر على الارتفاع... والحل مجمّد

يتم التداول “صباح” اليوم الأحد في السوق السوداء بسعر صرف للدولار ‏يتراوح ما بين “8840 – 8890” ليرة لبنانية لكل دولار اميركي وهو ‏سعر الاقفال مساء الامس‎.‎

إلى ذلك، أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي ‏مقابل الليرة اللبنانية ليومي السبت والاحد في 16 و17/1/2021 حصرا ‏وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 ‏حدا أقصى.‏

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار ‏وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل ‏التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.‏

ودفعت هذه الأزمة مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 ‏أكتوبر احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل ‏في إدارة الأزمات المتلاحقة.‏

وأوردت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير نشرته الإثنين أن الأزمة ‏الاقتصادية الراهنة “غير مسبوقة في تاريخ البلاد”، منبّهة إلى أن “لبنان ‏يحتاج إلى مساعدات خارجية ملحّة لتفادي أسوأ العواقب الاجتماعية”.‏

وتخلّف لبنان في مارس عن تسديد ديونه الخارجية، للمرة الأولى في ‏تاريخه. وأقرّت الحكومة نهاية أبريل خطة اصلاح اقتصادية، طلب لبنان ‏على أساسها مساعدة من صندوق النقد الدولي. ويعقد مسؤولون من ‏الطرفين اجتماعات متلاحقة منذ الشهر الماضي.‏

وللحصول “على تمويل جديد” وتجنب الأسوأ، يتوجّب على لبنان، وفق ‏التقرير، “تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشكل عاجل” إذ ‏يمكن للمساعدة التي يقدمها أن تمهّد الطريق أمام مساعدات من جهات ‏مانحة أخرى. ‏