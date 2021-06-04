دولار السوق السوداء "محلّق" على وقع "تطيير" الحكومة

على وقع الحديث عن تعثر ملف تشكيل الحكومة، حلّق دولار السوق السوداء اليوم الجمعة، إذ سجّل سعرُ صرف الدولار ما بين 13325 و13360 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل مساء أمس ما بين 13250 و13300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ويمرّ لبنان بأزمة اقتصادية ومالية ومعيشية ووجودية واجتماعية غير مسبوقة في تاريخه الحديث إثر السياسات الفاشلة التي استمرت خلال عدة سنوات وأوصلت البلاد إلى ما نحن عليه اليوم.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمولا به حتى اليوم.

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.