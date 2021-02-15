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دولار السوق السوداء مستقر... والعقدة الحكومية باقية

15 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 15 - فبراير - 2021 10:54 صباحًا
الدولار

الدولار

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يُحافظ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانيّة في السوق السوداء على معدّله المرتفع مع مطلع هذا الأسبوع. وبلغ سعر الدولار في سوق الصرّافين اليوم الإثنين 8800 ليرة مبيع و8850 ليرة شراء.

ويمرّ لبنان بأزمة اقتصادية غير مسبوقة إذ فقدت الليرة أكثر من 70% من قيمتها الشرائية. ويتعثر تشكيل حكومة جديدة بسبب تعنت الفرقاء السياسيين الذين يصرون على التناحر والتعطيل بسبب مصالحهم الخاصة.

ويبقى أن تقرر البيئة الإقليمية كما الدولية وظيفة وطبيعة وهوية لبنان داخل الخرائط المقبلة. واضح أن اللبنانيين ما زالوا يدفعون بالدم ثمن دفاعهم عن لبنان سيد مستقل متعدد متواصل مع المحيط وبلدان الكوكب قاطبة، وأنه في غياب إرادة خارجية واضحة حاسمة لا شيء سيردع إيران وحزبها عن القبض على البلد والإشراف على إطلالته المتوسطية.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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