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دولار السوق السوداء مستمر بارتفاعه “الجنوني”.. كيف افتتح صباح اليوم؟

15 - يوليو - 2021
دولار - تعبيرية

دولار - تعبيرية

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يتم التداول صباح اليوم الخميس في السوق السوداء بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين “19580 – 19630” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان سعر صرف الدولار قد سجل في السوق السوداء مساء أمس الأربعاء، ما بين 19650 و 19700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

يعاني اللبناني يوميا من أزمات خانقة، أبرزها شح المحروقات وفقدان الادوية وغلاء الأسعار، حيث يتوقع محللون تفجر الوضع اجتماعيا كرد فعل على الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والامني.

ويكافح لبنان أزمة مالية طاحنة، وصفها البنك الدولي بأنها إحدى أعمق حالات الكساد في التاريخ الحديث. ورفعت حكومة تصريف الاعمال، أسعار المحروقات في خطوة تأتي في إطار رفع الدعم جزئياً عن الوقود مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان، فيما تغرق البلاد في دوامة انهيار اقتصادي متماد.

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