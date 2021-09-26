الأحد 19 صفر 1443 ﻫ - 26 سبتمبر 2021 |
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دولار السوق السوداء مستمر بارتفاعه.. كيف افتتح صباح اليوم؟

منذ 26 دقيقة
دولار - تعبيرية

دولار - تعبيرية

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افتتح سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء، صباح اليوم الأحد، على 16300 ليرة للمبيع و16350 ليرة للشراء.

حددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.

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