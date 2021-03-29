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دولار السوق السوداء يأبى الإنخفاض... كيف افتتح اليوم؟

29 - مارس - 2021
الدولار

الدولار

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سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاثنين، ما بين 12700 و 12800، ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن أقفل مساء أمس الأحد, ما بين 12500 و12650 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

في غضون ذلك، يعاني المواطنون الأمرّين مع تآكّل قدراتهم الشرائية نتيجة استشراء البطالة وخسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها خلال هذه الأزمة، فيما تلعب الاحتكارات دوراً كبيراً في غلاء المعيشة.

وشهدت مختلف المدن اللبنانية احتجاجات واسعة على الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، وكذلك ارتفاع اسعار المواد الغذائية وفقدان المواد المدعومة من الاسواق والتلاعب بها، بالإضافة إلى الاوضاع الأمنية المتدهورة وانتشار السرقة وانعدام الامان في ظل غياب تام للسلطة، وسط مخاوف شعبية من استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار، وعدم القدرة على تأمين أساسيات العيش، لا سيما أن التوقعات تشير إلى أن الأوضاع الاقتصادية ستزادا سوءا في الأيام المقبلة.

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