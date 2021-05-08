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دولار السوق السوداء يأبى الإنخفاض… كيف افتتح اليوم؟

منذ 15 ساعة
الدولار

الدولار

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تتراوح تسعيرة الدولار اليوم السبت في السوق السوداء بين 12725 و12775 ليرة لكل دولار.

هذا وسجل سعر الدولار، مساء أمس الجمعة، ارتفاعاً إذ تراوح بين 12700 و 12750 ليرة لبنانية.

ارتفاع سعر صرف الدولار وأزمة السيولة، اضافة الى الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر وغيرها من الازمات، يدفع ثمنها المواطنون الذين يعانون الأمرّين مع تآكّل قدراتهم الشرائية نتيجة استشراء البطالة وخسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها خلال هذه الأزمة، فيما تلعب الاحتكارات دوراً كبيراً في غلاء المعيشة.

فارتفاع سعر صرف الدولار يترافق مع ارتفاع اسعار المواد الغذائية وفقدان المواد المدعومة من الاسواق والتلاعب بها، بالإضافة إلى الاوضاع الأمنية المتدهورة وانتشار السرقة وانعدام الامان في ظل غياب تام للسلطة.

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