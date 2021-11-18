دولار السوق السوداء يأبى الانخفاض.. كم بلغ صباح اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الخميس، ما بين 23000 و23100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن أقفل مساء أمس الأربعاء ما بين 22950 و23050 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وبدأت الليرة اللبنانية تتراجع تدريجيا منذ 2019 أمام الدولار تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات.

وفقدت الليرة اللبنانية نحو 90% من قيمتها خلال العامين الأخيرين الأمر الذي دفع بثلاثة أرباع السكان إلى صفوف الفقراء.

وحذر خبراء اقتصاديون من تداعيات أزمة لبنان مع دول الخليج على الواقع الاقتصادي اللبناني، مشيرا إلى أن القطاعات الإنتاجية التي كانت تشكل مدخلا للدولار ستتضرر، عدا عن إغلاق مؤسسات سعودية في لبنان.

وتوقع الخبراء مزيداً من الضغط، خصوصا على سعر صرف الدولار وإرتفاع نسبة البطالة والركود الاقتصادي.