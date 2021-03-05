دولار السوق السوداء يتجاوز الـ10 آلاف ليرة

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء وتجاوز عتبة الـ10 الاف ليرة، حيث سجّل بعد ظهر اليوم 10000 ليرة للشراء و10075 ليرة للمبيع.

وكان دولار السوق السوداء تراوح صباحا ما بين 9925 للشراء و9975 للمبيع.

وشهدت تداولات الخميس، في السوق السوداء، قفزة في سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة لتتراوح ما بين “9950 و9990” ليرة لكل دولار، حسب وسائل إعلام محلية.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و 3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.