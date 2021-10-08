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دولار السوق السوداء يتجاوز عتبة الـ19 ألف

8 - أكتوبر - 2021
الدولار

الدولار

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سجَّل سعر صرف الدولار ارتفاعاً جديداً، ليعود ويتجاوز عتبة 19 ألف ليرة لبنانية في السوق السوداء. ويجري تداول الدّولار بهامش بين 19000 ليرة للشراء و19050 ليرة للمبيع في التداولات الصباحية بالسوق الموازي.

جدير للذكر أن لبنان يئن تحت وطأة أزمة مالية طاحنة منذ أواخر 2019، ومنذ ذلك الحين، فقدت العملة المحلية نحو 90% من قيمتها وزادت نسبة الفقر وأصيب النظام المصرفي بحالة من الشلل.

وقالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي إن من المتوقع أن يبدأ الصندوق محادثات فنية مع لبنان في الأيام المقبلة بخصوص سياسات وإصلاحات من شأنها معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان.

ويمثل برنامج صندوق النقد الدولي، إلى حد بعيد، الطريقة الوحيدة التي يمكن للبنان من خلالها الحصول على مساعدة من المانحين الأجانب، والتي يحتاجها بشدة للبدء في معالجة واحدة من أشد حالات الكساد الاقتصادي حدة في العالم.

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