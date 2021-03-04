دولار السوق السوداء "يتحدى" احتجاجات الشارع... كم بلغ سعر صرفه بعد الظهر؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بعد ظهر اليوم، وبلغ 9900 ليرة للشراء، مقابل 9950 ليرة للمبيع.

وكان تراوح سعر صرف دولار السوق السوداء صباحا ما بين 9860 ليرة للشراء و9910 للمبيع.

يأتي الارتفاع الجديد لسعر صرف الدولار في السوق السوداء مع تفاقم أزمة السيولة التي تفاقمها جائحة كورونا، تزامناً مع الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر والتي تحول دون تشكيل حكومة جديدة مع تصاعد لهجة الانقسام بين سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون في الأيام الأخيرة.

في غضون ذلك، يعاني المواطنون الأمرّين مع تأكّل قدراتهم الشرائية نتيجة استشراء البطالة وخسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها خلال هذه الأزمة، فيما تلعب الاحتكارات دوراً كبيراً في غلاء المعيشة، وبعدما لامس الدولار عتبة الـ10 آلآف ليرة، نزل اللبنانيون الى الشوارع وقطعوا الطرق احتجاجاً على كل الازمات التي يمر بها البلد.