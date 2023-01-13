دولار السوق السوداء يتحضر لتوديع "الأربعينات"!

يستمرّ سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء، بالتّحليق، مقترباً من تحقيق رقم قياسي جديد مع استمرار وتيرة الانهيار في قيمة العملة اللبنانية، نتيجة الانهيار المالي المستمر منذ عام 2019.

وسجّل سعر الدولار في سوق الصرّافين عصر (الجمعة 13-1-2023)، 49000 ليرة للشراء و49300 ليرة للمبيع، فيما كان قد سجل صباحاً 48300 ليرة مبيع و48100 ليرة شراء.

وشهد سعر صرف الدولار ارتفاعاً متسارعاً خلال الأيام الماضية على خلفية الأنباء التي تحدثت عن اتجاه المصارف اللبنانية الى عدم فتح اعتمادات “صيرفة” للشركات والمؤسسات، وذلك بدءًا من الإثنين، على أن تُعيد الأموال التي تم إيداعها في الحسابات الى أصحابها والتي لم تحصل لهم على موافقة لغاية الآن.

هذا ومن المقرر أن يستمر العمل بـ”صيرفة” للأفراد على أن يُحدّد سقف التحويل على “صيرفة” بمئة مليون ليرة شهريّاً فقط.

يشار إلى أنّ مصرف لبنان المركزي اعتاد في الآونة الأخيرة على إصدار قرارات لسد الفجوة في قيمة الليرة بهدف وضع حد لانخفاضها مؤقتا، بيد أنها استمرت في الانخفاض بشكل مطرد لفترة طويلة بعد فشل السياسيين في تنفيذ إصلاحات من شأنها أن تطلق برنامج صندوق النقد الدولي الذي يُنظر إليه على أنه ضروري للتعافي من الأزمة.