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دولار السوق السوداء يتخطى عتبة الـ40 ألف ليرة... إليكم التفاصيل

منذ 35 دقيقة
الدولار

الدولار

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يواصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعه مساء اليوم الخميس 17\11\2022، متخطياً عتبة الـ40 ألف ليرة، حيث سجّل سعر 40100 للشراء و40150 للمبيع.

وكان أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً في وقت سابق بناء على المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف، والذي ‏‏‏بموجبه يقوم مصرف لبنان ومن خلال منصة صيرفة (‏SAYRAFA) ‎ببيع الدولار حصراً ابتداءً من أمس الثلاثاء علما انه لن يكون ‏‏‏شاريا للدولار عبر منصة صيرفة من حينه وإلى إشعار آخر.‏

ووفق ما نص عليه التعميم 161 يستمر دفع معاشات القطاع العام بالدولار، ومن ناحية أخرى تستمر سحوبات الـ400 دولار لأصحاب ‏‏‏الحسابات المصرفية، كما أنه يستمر العمل بالتعميم 151 والتعميم 158 وأيضا يتم الدفع بالدولار، بحسب البيان.‏

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