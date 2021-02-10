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دولار السوق السوداء يتذبذب في هامش “ضيق”… كم بلغ سعر صرفه اليوم؟

10 - فبراير - 2021
سعر صرف الدولار مقابل الليرة

سعر صرف الدولار مقابل الليرة

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سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الأربعاء، ما بين 8820 و8870 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وأقفل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء أمس الثلاثاء، ما بين 8820 و8875 ليرة لبنانية للدولار الواحد, بينما سجل صباحاً ما بين 8840 و88oo ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

ودفعت هذه الأزمة مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 تشرين احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة.

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