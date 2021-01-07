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دولار السوق السوداء يحافظ على ارتفاعه

منذ 49 دقيقة
الدولار و الليرة اللبنانية

الدولار و الليرة اللبنانية

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سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الخميس، ما بين 8680 ليرة و8720 ليرة للدولار الواحد.

وأعلنت نقابة الصرافين تسعيرة صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الخميس 7/1/2021 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

ودفعت هذه الأزمة مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 تشرين احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة.

وتخلّف لبنان في آذار عن تسديد ديونه الخارجية، للمرة الأولى في تاريخه.

وأقرّت الحكومة نهاية نيسان الماضي خطة اصلاح اقتصادية، طلب لبنان على أساسها مساعدة من صندوق النقد الدولي. ويعقد مسؤولون من الطرفين اجتماعات متلاحقة منذ الشهر الماضي.

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