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دولار السوق السوداء يحافظ على ارتفاعه… هل يلامس الـ9000 ليرة؟

16 - يناير - 2021
آخر تحديث: 16 - يناير - 2021 10:28 صباحًا
الدولار

الدولار

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سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم السبت ما بين 8825 ليرة للشراء و8875 ليرة للمبيع.

وكان تراوح دولار السوق السوداء يوم أمس ما بين 8750 ليرة للشراء مقابل 8800 ليرة للمبيع.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

ودفعت هذه الأزمة مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 تشرين احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة.

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