دولار السوق السوداء يحلق.. كم سجل عصر اليوم ؟

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعا ملحوظاً عصر اليوم ليتراوح ما بين 19650 و19700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

بينما تراوحت تسعيرة صرف الدولار في السوق السوداء اليوم صباحا، ما بين 19425 و19475 ليرة لكل دولار.

ويأتي صعود الدولار المتواصل ليزيد من تعجيز الشعب اللبناني وغضبه، حيث يعاني الشعب اللبناني من أسوأ الأزمات التي لم يسبق أن عاشتها البلاد منذ التأسيس.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.