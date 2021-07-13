السبت 8 محرم 1444 ﻫ - 6 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دولار السوق السوداء يحلق.. كم سجل عصر اليوم ؟

13 - يوليو - 2021
الدولار و الليرة اللبنانية

الدولار و الليرة اللبنانية

A A A
طباعة المقال

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعا ملحوظاً عصر اليوم ليتراوح ما بين 19650 و19700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

بينما تراوحت تسعيرة صرف الدولار في السوق السوداء اليوم صباحا، ما بين 19425 و19475 ليرة لكل دولار.

ويأتي صعود الدولار المتواصل ليزيد من تعجيز الشعب اللبناني وغضبه، حيث يعاني الشعب اللبناني من أسوأ الأزمات التي لم يسبق أن عاشتها البلاد منذ التأسيس.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب رامي فنج
    رامي فنج: "السيادية والسلاح" من ثوابتنا الاساسية.. وليس لدينا حتى اليوم اسم لرئاسة الجمهورية
    الجيش اللبناني
    دورية للجيش اللبناني تتعرض لإطلاق نار من الجانب السوري
    نعمة أفرام
    نعمه افرام: اذا رشحتني الكتل النيابية لرئاسة الجمهورية فأنا موجود وجاهز

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر عسكرية لحزب الله
    ضربٌ وتهديدٌ بالقتل.. فيديو انتقاد لحزب الله يثير غضب مناصريه
    ليليان شعيتو
    بيان موحد عن عائلتي ليليان شعيتو وزوجها.. برعاية المفتي قبلان
    اللواء حسين سلامي
    قائد الحرس الثوري يكشف مفاجأة "صاروخية" يحضرها حزب الله!!