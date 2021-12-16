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دولار السوق السوداء يحلق مجدداً مسجلاً مستويات قياسية

16 - ديسمبر - 2021

الدولار

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ارتفع دولار السوق السوداء في التعاملات الصباحية اليوم الخميس، وبلغ 28 ألفاً و200 ليرة لبنانية بيع للصراف، و28 ألفاً و400 ليرة شراء للدولار الواحد.
وكان متوسط سعر الصرف في التعاملات الصباحية أمس 26 ألفاً و900 ليرة لبنانية.

أعلن مصرف لبنان المركزي، قبل أسبوعين عن سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار. احتفظ مصرف لبنان رسميا بسعر صرف 1500 ليرة للدولار الموجه لبعض السلع الضرورية، لكن جميع السلع تباع بالسعر السوقي للعملة.

وتدهورت الأوضاع الاقتصادية في لبنان، بشكل كبير جداً في الآونة الأخيرة، حيث وصل انهيار الليرة إلى مستويات قياسية، وزادت مستويات الفقر بصورة غير مسبوقة وبلغت أكثر من 80% من عدد السكان.

وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 93% من قيمتها منذ صيف 2019 عندما بدأت الانفصال عن سعر الصرف البالغ 1500 ليرة للدولار الذي كانت مربوطة عنده منذ العام 1997.

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