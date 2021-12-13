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دولار السوق السوداء يحلق مجدداً

13 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 13 - ديسمبر - 2021 9:27 صباحًا
الدولار

الدولار

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سجل دولار السوق السوداء اليوم الإثنين ارتفاعاً ملحوظاً، إذ تراوح بين الـ26300 ليرة لبنانية للشراء و26200 ليرة لبنانية للبيع.

وأعلن مصرف لبنان المركزي، الخميس الماضي عن سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.

وكان السعر السابق عند 3900 ليرة، مما ينطوي على خفض للقيمة بأكثر من 80% منذ أواخر 2019 عندما اندلعت الأزمة الاقتصادية في لبنان.

وحافظ مصرف لبنان على سعر مربوط عند 1500 ليرة للدولار حتى صيف عام 2019 عندما سمح بشكل غير رسمي بأن تصبح العملة غير مقيدة بعد أن راكم خسائر بلغت عشرات المليارات من الدولارات.

أكد صندوق النقد الدولي، استعداده لمساعدة لبنان لوضع برنامج لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية.

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