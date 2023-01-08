دولار السوق السوداء يحلق مساء الأحد قبيل مفاجأة مرتقبة في "صيرفة"!

شهد دولار السوق السوداء ارتفاعاً ملحوظاً ومفاجئاً مساء (الأحد 8-1-2023) على وقت تسريبات من مصادر مقربة من مصرف لبنان تتعلق بآلية جديدة للعمل بمنصة صيرفة.

وقد سجل سعر الصرف في بعض المناطق ما بين 44300 – 44500 ليرة مقابل الدولار الواحد، فيما كان قد سجل صباحاً ما بين 42900 و43100 ليرة لبنانية للدولار الواحد

وكان الملاحظ الارتفاع المفاجئ والمتسارع في سعر صرف الدولار على خلفية الانباء التي تحدثت عن اتجاه المصارف اللبنانية الى عدم فتح اعتمادات “صيرفة” للشركات والمؤسسات، وذلك بدءً من يوم غد الإثنين، على أن تُعيد الأموال التي تم إيداعها في الحسابات الى أصحابها والتي لم تحصل لهم على موافقة لغاية الآن.

ومن المقرر أن يستمر العمل بـ”صيرفة” للأفراد على أن يُحدّد سقف التحويل على “صيرفة” بمئة مليون ليرة شهريّاً فقط.

يشار إلى ان مصرف لبنان المركزي اعتاد في الآونة الأخيرة على إصدار قرارات لسد الفجوة في قيمة الليرة بهدف وضع حد لانخفاضها مؤقتا، بيد أنها استمرت في الانخفاض بشكل مطرد لفترة طويلة بعد فشل السياسيين في تنفيذ إصلاحات من شأنها أن تطلق برنامج صندوق النقد الدولي الذي يُنظر إليه على أنه ضروري للتعافي من الأزمة.