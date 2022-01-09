دولار السوق السوداء يحلق مسجلاً مستويات قياسية

سجل دولار السوق السوداء اليوم الأحد ارتفاعاً جديداً، إذ تراوح ما بين الـ30400 ليرة لبنانية للشراء و30350 ليرة لبنانية للبيع. يذكر أنه أعلنت إدارة الإحصاء المركزي في كانون الأول الماضي ارتفاع معدل التضخم بين ديسمبر 2020 ونوفمبر 2021 بنسبة 178%.

وقالت الإدارة: “إن معدل التضخم الرسمي في لبنان هو التغير لمدة 12 شهراً، وهو التغيير بين الشهر الحالي والشهر نفسه في العام السابق، مشيرة إلى أنها تنشر مؤشر أسعار الاستهلاك على أساس شهري بهدف إبراز تأثير الأزمة على الأسعار التي يدفعها المستهلكون وينبغي استخدامها للتحليل فقط”.

كما وتعرض لبنان عام 2021 لأزمات اقتصادية عديدة، صنفت على أنها “الأسوأ في العالم” وفقاً للبنك الدولي.

وفي كانون الأول الماضي، أعلن مصرف لبنان، عن سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.

ودخل لبنان العام الرابع من أزمة اقتصادية خانقة بدأت في 2019، عندما انهار النظام المالي تحت وطأة دين عام ضخم.