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دولار السوق السوداء يحلّق مجدداً

9 - ديسمبر - 2021
الدولار

الدولار

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سجل سعر صرف الدولار صباح اليوم الخميس في السوق الموازية ما بين 25050 ليرة للمبيع و25100 ليرة للشراء‎.‎

وامس، اقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، ما بين 24200 – 24250 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي‎.‎

وتدهورت الأوضاع الاقتصادية في لبنان، بشكل كبير جداً في الآونة الأخيرة، حيث وصل انهيار الليرة إلى مستويات قياسية، وزادت ‏مستويات الفقر بصورة غير مسبوقة وبلغت أكثر من 80% من عدد السكان.‏

وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 93% من قيمتها منذ صيف 2019 عندما بدأت الانفصال عن سعر الصرف البالغ 1500 ليرة للدولار ‏الذي كانت مربوطة عنده منذ العام 1997.‏

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.‏

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة ‏للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.‏

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