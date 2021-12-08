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دولار السوق السوداء يحلّق مساء.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟

8 - ديسمبر - 2021
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وسجل مساء اليوم ما بين 24200 – 24250 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكان قد سجل عصراً سعراً تراوح ما بين 24100 – 24150 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وبدأت الليرة اللبنانية تتراجع تدريجيا منذ 2019 أمام الدولار تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات.

وفقدت الليرة اللبنانية نحو 90% من قيمتها خلال العامين الأخيرين الأمر الذي دفع بثلاثة أرباع السكان إلى صفوف الفقراء.

وحذر خبراء اقتصاديون من تداعيات أزمة لبنان مع دول الخليج على الواقع الاقتصادي اللبناني، مشيرا إلى أن القطاعات الإنتاجية التي كانت تشكل مدخلا للدولار ستتضرر، عدا عن إغلاق مؤسسات سعودية في لبنان.

وتوقع الخبراء مزيداً من الضغط، خصوصا على سعر صرف الدولار وإرتفاع نسبة البطالة والركود الاقتصادي.

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