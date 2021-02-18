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دولار السوق السوداء يحلّق... والأزمة تتفاقم

18 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 18 - فبراير - 2021 2:09 مساءً
دولار

دولار

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تم التداول صباح اليوم الخميس في السوق السوداء بسعر صرف للدولار يتراوح ما بين 9100 – 9150 ليرة لبنانية لكل دولار اميركي، وهو سعر الإقفال أمس الأربعاء.

ولكن عاد ليحلق من جديد بعد ظهر اليوم حيث سجل الدولار سعراً قياسياً تراوح بين 9350 و9450 مقابل الليرة اللبنانية.

ويمرّ لبنان بأزمة اقتصادية غير مسبوقة إذ فقدت الليرة أكثر من 70% من قيمتها الشرائية. ويتعثر تشكيل حكومة جديدة بسبب تعنت الفرقاء السياسيين الذين يصرون على التناحر والتعطيل بسبب مصالحهم الخاصة.

يأتي الارتفاع الجديد مع تفاقم أزمة السيولة التي تفاقمها جائحة كورونا، تزامناً مع الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر والتي تحول دون تشكيل حكومة جديدة برئاسة مع تصاعد لهجة الانقسام بين سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون في الأيام الأخيرة.

في غضون ذلك، يعاني المواطنون الأمرّين مع تأكّل قدراتهم الشرائية نتيجة استشراء البطالة وخسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها خلال هذه الأزمة، فيما تلعب الاحتكارات دوراً كبيراً في غلاء المعيشة.

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