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قفزات دولار السوق السوداء تتزايد.. وتوقعات بوصول سعر الصرف إلى 6 أرقام!

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 7 - يونيو - 2021 7:42 مساءً
الدولار

الدولار

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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الإثنين, ارتفاعاً ملحوظاً حيث تراوح ما بين 13600 و13650 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجل صباحاً ما بين 13400 و13450 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وفي السياق توقّع الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمّود أن يصل سعر صرف الدولار الى 999000 ليرة لبنانية، موضحا أنه كان قد توقع في العام 1984 بأن يصل سعر صرف الدولار الى ثلاثة أرقام وهذا ما حصل “واليوم إذا استمرّينا في هذا النمط وعلى سنتين سيصل سعر الصرف الى 6 أرقام اي 999000 ليرة والسبب أنه سيصبح لدينا عدم قبول لليرة في تداولها.”

حددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمولا به حتى اليوم. وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط. وأعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن البنك المركزي سيقوم بعمليات بيع للدولار الأمريكي للمصارف المشاركة على منصة صيرفة “Sayrafa” بسعر 12 ألف ليرة للدولار الواحد. على أن تبيعها المصارف بسعر 12,120 ليرة للدولار الواحد.

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