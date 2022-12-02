دولار السوق السوداء يختتم الأسبوع بمستويات قياسية!‏

يواصل دولار السوق السوداء ارتفاعه مسجلاً مستويات قياسية من ‏دون لا حسيب ولا رقيب.‏

في السياق، سجل دولار السوق السوداء صباح اليوم الجمعة ‏‏2/12/2022 41500 ليرة لبنانية للشراء و41400 ليرة لبنانية ‏للبيع.‏

ومدّد مصرف لبنان العمل بالتعميم 161 حتى نهاية العام الجاري، ‏على رغم الأخبار التي تم تداولها حول إمكانية وقف العمل بهذا ‏التعميم بضغط من صندوق النقد الدولي.‏

في سياق متصل، كشف الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس ‏الدين في حديث سابق لصوت بيروت انترناشونال ان الكتلة النقدية ‏وصلت اليوم الى ٨٦ ألف مليار ليرة بسبب طباعة العملة لدفع ‏الاجور والنفقات الاخرى وهذا ادى الى التضخم الذي نشهده حالياً ‏والذي تجاوز ٨٠٠٪؜ مشيراً انه مع البدء بإعطاء موظفي القطاع العام ‏الزيادة على الرواتب التي نصت عليه الموازنة والتي بلغت ضعفي ‏الراتب ستزداد طباعة الليرة اللبنانية وبالتالي نحن امام المزيد من ‏التضخم.‏

وعن البدائل رأى شمس الدين انها متوفرة وممكنة اولها تأمين التيار ‏الكهربائي فعند تأمينه يتمكن المواطن من الاعتماد على الكهرباء من ‏الدولة بدل المولدات الخاصة وبالتالي يحتاج الى اموال اقل لأنه وان ‏ارتفعت كلفة كهرباء الدولة تبقى كلفته اقل من كلفة المولدات حوالي ‏النصف وهذا امر مهم كي نخفف من الضغط على الرواتب والاجور ‏فعند تأمين الكهرباء كأننا نعطي الموظف مليونين او ثلاثة ملايين ‏شهرياً بعد استغنائه عن اشتراك المولد.‏