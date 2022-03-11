دولار السوق السوداء يختتم الأسبوع “على الواطي”

يواصل دولار السوق السوداء اليوم الجمعة انخفاضه، إذ تراوح صباح اليوم ما بين الـ22550 ليرة لبنانية للشراء و22500 ليرة لبنانية للبيع.

يذكر أنه شهدت سوق المحروقات الثلاثاء زيادة كبيرة في الأسعار، على خلفية ارتفاعات كبيرة عالمية في سعر النفط متأثرة بالارتفاع العالمي لبرميل النفط نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

وزاد سعر صفيحة البنزين “95 أوكتان” 28000 ليرة لبنانية، والـ”98 أوكتان” 28000 ليرة. ومدد مصرف لبنان المركزي قرار السماح للبنوك بشراء الدولارات دون سقف عبر منصة صيرفة التابعة له حتى نهاية آذار الحالي.

وكان البنك المركزي رفع السقف الشهر الماضي في خطوة قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إنها تهدف إلى كبح التقلبات في سوق الصرف.

ومدد مصرف لبنان المركزي قرار السماح للبنوك بشراء الدولارات دون سقف عبر منصة صيرفة التابعة له حتى نهاية آذار الحالي.