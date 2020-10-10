دولار السوق السوداء يختتم الاسبوع على ارتفاع.. فكم بلغ صباح السبت؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم السبت، ما بين 8700 ليرة و8750 ليرة للبنانية للدولار الواحد.

فيما أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليومي السبت والاحد في 10 و11/10/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

وأمس كشف مصدر رسمي لـ”رويترز” أن لبنان لديه نحو 1.8 مليار دولار في احتياطياته من النقد الأجنبي يمكن إتاحتها لدعم واردات غذائية أساسية وواردات أخرى، لكنه قد يحافظ على بقائها لنحو ستة أشهر أخرى عن طريق إلغاء دعم بعض السلع.

وقال المصدر الرسمي إن الاحتياطيات التي لا تزال متاحة والبالغة 1.8 مليار دولار قد يجري الإبقاء عليها لسنة أشهر أخرى من خلال خفض الدعم لمجموعة من السلع مثل الكاجو والفيتامينات. ولم يعط المصدر قائمة مفصلة.

ويجري دعم قائمة تضم نحو 300 سلعة غذائية وأساسية أخرى عند سعر 3900.

الجدير بالذكر أنه في يوم 21 تشرين اول الحالي، سينتهي العمل بالتعميم رقم 152 الصادر عن مصرف لبنان، والقاضي بسحب اموال المودعين بالدولار من المصارف بالعملة اللبنانية وعلى سعر 3900 ليرة. وتساءل خبراء ماليون عما اذا كان سيتم تجديد التعميم ام العودة الى صرف الدولار على سعر 1515 ليرة، ما يعني تآكل ما تبقى من ودائع بالدولار.