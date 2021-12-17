دولار السوق السوداء يختم الأسبوع "على الواطي"‏

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الجمعة ‏انخفاضاً ملحوظاً، حيث تراوح ما بين 26300 ليرة لبنانية للشراء ‏و26250 ليرة لبنانية للبيع للدولار الواحد‎.‎

في هذا المجال، أعلن مصرف لبنان المركزي، قبل أسبوعين عن سعر ‏صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ‏ليرة للدولار.‏

واحتفظ مصرف لبنان رسميا بسعر صرف 1500 ليرة للدولار الموجه ‏لبعض السلع الضرورية، لكن جميع السلع تباع بالسعر السوقي للعملة.‏

وتدهورت الأوضاع الاقتصادية في لبنان، بشكل كبير جداً في الآونة ‏الأخيرة، حيث وصل انهيار الليرة إلى مستويات قياسية، وزادت ‏مستويات الفقر بصورة غير مسبوقة وبلغت أكثر من 80% من عدد ‏السكان.‏

وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 93% من قيمتها منذ صيف 2019 عندما ‏بدأت الانفصال عن سعر الصرف البالغ 1500 ليرة للدولار الذي كانت ‏مربوطة عنده منذ العام 1997.‏