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دولار السوق السوداء يختم الأسبوع "على الواطي"‏

17 - ديسمبر - 2021
الدولار

الدولار

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سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الجمعة ‏انخفاضاً ملحوظاً، حيث تراوح ما بين 26300 ليرة لبنانية للشراء ‏و26250 ليرة لبنانية للبيع للدولار الواحد‎.‎

في هذا المجال، أعلن مصرف لبنان المركزي، قبل أسبوعين عن سعر ‏صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ‏ليرة للدولار.‏

واحتفظ مصرف لبنان رسميا بسعر صرف 1500 ليرة للدولار الموجه ‏لبعض السلع الضرورية، لكن جميع السلع تباع بالسعر السوقي للعملة.‏

وتدهورت الأوضاع الاقتصادية في لبنان، بشكل كبير جداً في الآونة ‏الأخيرة، حيث وصل انهيار الليرة إلى مستويات قياسية، وزادت ‏مستويات الفقر بصورة غير مسبوقة وبلغت أكثر من 80% من عدد ‏السكان.‏

وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 93% من قيمتها منذ صيف 2019 عندما ‏بدأت الانفصال عن سعر الصرف البالغ 1500 ليرة للدولار الذي كانت ‏مربوطة عنده منذ العام 1997.‏

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