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دولار السوق السوداء “يرتفع”… كم بلغ مساء اليوم؟

منذ ساعة واحدة
الدولار

الدولار

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أقفل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الأحد، ما بين 8350 ليرة و 8450 ليرة للدولار الواحد، وكان سجل صباح اليوم الأحد، ما بين 8250 ليرة و8350 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

توازياً، أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليومي السبت والاحد في 21 و22/11/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

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