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دولار السوق السوداء يرتفع مجدداً

5 - أبريل - 2022
الدولار

الدولار

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على الرغم من انخفاض أسعار المحروقات، سجل دولار السوق السوداء اليوم الثلاثاء ارتفاعاً إذ تراوح ما بين الـ23950 ليرة لبنانية للشراء و23900 ليرة لبنانية للبيع.

ونفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ما تداولته مواقع إخبارية عربية، حول إعلان مرف لبنان المركزي “الإفلاس”.

وأضاف سلامة: “بالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لا زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة ٧٠ من قانون النقد والتسليف و سوف يستمر بذلك”.

وأثارت تصريحات إعلامية صدرت عن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي جدلا واسعا في البلاد بعدما قال إن “الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت”.

ولم يصدر أي بيان رسمي من رئاستي الحكومة أو الجمهورية لتوضيح كلام الشامي في هذا الاطار.

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