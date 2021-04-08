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دولار السوق السوداء يرتفع مجدداً

8 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 8 - أبريل - 2021 12:04 مساءً
الدولار

الدولار

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بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية صباح اليوم ١١٩٥٠ ليرة للشراء و ١٢٠٠٠ ليرة للمبيع، وظهراً ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء حيث تراوح ما بين 12075 ليرة و12150 ليرة للدولار الواحد.

ويمر لبنان بأخطر مفترق طرق في تاريخه، إذ يواجه سيناريو كارثيا يتلخص في نفاد الاحتياطيات الأجنبية.

ارتفاع سعر صرف الدولار يترافق مع تفاقم أزمة السيولة التي تفاقمها جائحة كورونا، تزامناً مع الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر، في غضون ذلك، يعاني المواطنون الأمرّين مع تآكّل قدراتهم الشرائية نتيجة استشراء البطالة وخسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها خلال هذه الأزمة، فيما تلعب الاحتكارات دوراً كبيراً في غلاء المعيشة.

يشار إلى أن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني كان قد حذر من أن الاحتياطيات الأجنبية المتبقية للدعم ستنفد بنهاية أيار المقبل، ما لم يتم تقليص الدعم.

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